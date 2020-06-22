第二波疫情有升溫現象，美股跌多漲少，台股22日開在11,553.91點，台積電（2330）平盤開出，加權指數小碎步上揚。

新冠肺炎確診病例有上升跡象，蘋果宣布要重新關閉美國部分地區門市，讓投資人擔心經濟復甦可能會趨緩，這使得美國四大指數19日跌多漲少。

國泰證期指出，本周適逢端午長假，在交易天數較少下，若股市持續上漲量價仍會呈現背離，且觀察過往端午節後指數上漲機率明顯降低，因此，近期指數雖然仍未出現明顯回檔跡象，但預期短線在節前效應下，要出現大漲機會應該不大，題材股表現機會居多。

元富投顧指出，短線外資買多賣少，加上強勢新台幣支撐股市的續航力，外資可望持續買超，觀察權值股台積電、大立光、鴻海，短線外資對台股屬中性偏多操作。

從技術面來觀察，大盤區間整理，力守在5日線附近，技術面仍有利多方，且低檔承接踴躍，台股仍是多頭格局，可觀察台達電、國巨、華新、台表科、台郡。

以內資為主的櫃買指數，從低點102點彈升已達55％，投資人信心回籠，均線成為強力支撐，加上日KD指標出現黃金交叉，短線有機會持續走高，指標股觀察光環、廣明、譜瑞-KY、波若威、璟德、精測、瑞祺電通。

(工商 )