7月台指期今日下跌35點，為11374點，金融期及電子期聯袂開低。

永豐期貨表示，台指期上週五上漲14點至11409點。價差方面，台指期逆價差縮至-140.86點，電子期逆價差擴至-6.19點，金融期逆價差縮至-24.38點。

現貨部分，三大法人賣超84.42億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1112口至3701口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少960口至31955口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2759口至-6992口。

永豐期貨表示，技術面來看，目前大盤重返5日及10日均線之上，但面臨上檔長黑K棒的11771點反壓，預期呈緩慢盤堅整理格局，而本周遇端午連假，僅3個交易日，可能有避險調節的壓力，且全球二度疫情升溫、南北韓緊張、中印的地緣風險等變數仍在，投資人宜謹慎操作。

(時報資訊)