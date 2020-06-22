台股本週僅有3個交易日，且逢端午長假例，散戶投資人趨向避險！所謂端午變盤，法人認為應留意當沖比高的個股籌碼，容易出現節前賣壓，如部分防疫概念股。在法人部分，本月為半年度結算績效，投信認養的中小型股較有表現機會。近期雖然美國及北京疫情有升溫跡象，不過中國控制疫情嚴謹，不至產生大規模範圍感染，加上Fed及歐盟再次放大力度灑錢救市，故在二次感染雜音下，仍應逢低買進。

台股股上週加權指數僅上漲1.05％，明顯落後國際股市。但在OTC指數部分，則不受調整指數影響，同時因半年報作帳行情之故，中小型股漲勢較佳，OTC指數累積一週以來上揚4.64％。除了法人在中小型股的作帳行情外，主力色彩濃厚的紡織和生技股，也是上周多頭飛舞亂竄標的。

法人指出，在美國及中國北京確診病例增加下，生技股風雲再起，領漲股由防疫股蔓延至製藥族群如亞諾法(4133)、ABC-KY(6598)、中化(1701)、杏輝(1734)、懷特(4108)、神隆(1789)等。紡織股則多檔噴出如南紡(1440)、利華(1423)、年興(1451)、宏遠(1460)，南緯(1467)等。

(時報資訊)