生展（8279）表示，看好新冠疫情持續蔓延，民眾對提升免疫力的保健產品有明顯成長需求，董事會決議超前進行生產營運部署，將以不超過1.64億元增購廠房，增設新劑型產線，因應市場業務發展需求。

目前生展規劃新增加的生產基地同樣座落台南科學園區，比鄰現有生展南科廠，未來將可互為搭配整合、發揮綜效，取代原本規劃新建的三期工程，產線可投入營運的時間將超前一年。

新廠除規劃發展新劑型產線，以及自動化生產設備外，也同時發展loT以及AI智能排程，縮短交貨期程以滿足全球客戶的需求，搭配新開發原料及劑型，為客戶創造商機。

受惠於掌握關鍵原料開發及生產能力的生展，受惠特色原料藥以及益生菌、靈芝等相關商品銷售量成長，而成為少數疫情艱困逆境下仍維持成長的公司。累計前五月營收5.14億元，年增4.87％，而第一季EPS也有1.48元表現。

生展表示，新冠病毒疫情至今仍無法有效治療與預防，民眾對提升免疫力的保健產品有明顯成長需求，董事會乃通過，授權董事長以總價不超過1.64億元增購廠房，擴充生產能量。

董事長陳威仁表示，生展為滿足市場及客戶對多元劑型的需求，將提前佈局國際市場生產廠房，因應未來國內外市場訂單，把產線打造成符合國際標準的自動化產線。

自2016年生展生技股票上櫃以來，公司營運每年穩健成長，去年更是達成EPS 7.85元的優異表現，今年全球景氣雖然受到新冠病毒疫情影響，整體經濟以及消費將會受到波及，但預期全球因疫情對預防保健的觀念提升，業績仍可保持穩定成長。

(工商 )