市場原本預期蘋果今年將發表4款iPhone 12新機，最新卻傳出iPhone 12系列可能有5款，其中一款僅支援4G，售價可能會低於649美元，極具競爭力，對於大陸智慧型手機無疑是一大挑戰。

外媒報導，截至目前為止，大多數的報導都表示iPhone 12會有4個版本，包含：5.4吋、6.1吋、6.7吋機型。基本的5.4吋版本英寸型號可能售價為649美元，比起去年的699美元起的iPhone 11更實惠，且4款新機都支援5G。

不過，Wedbush分析師Daniel Ives預期，今年iPhone 12還會有第5個版本，該款僅提供4G，目標是尚未打算使用5G的消費者。如果預測屬實，這款4G新iPhone的價格將低於649美元，陸媒猜測，這款新機在大陸售價應該在5000人民幣左右，以便搶下更多的用戶，大陸智慧手機廠將面臨強敵。

蘋果全球開發者大會（WWDC）將於23日登場，廣發證券樂觀表示，蘋果因驗證進度良好，原本市場預期會稍稍遲到的新iPhone登場時間不會再更晚，4款中的3款將順利9月底面世。

(中時電子報)