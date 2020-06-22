新冠肺炎疫情延燒至今，不僅改變國人生活型態及消費習慣，更大大衝擊零售業與餐飲業。政府為刺激消費推出的「振興三倍券」即將上路，中華電(2412)為協助店家在後疫情時期迎上電子支付商機，將於7月1日推出「Hi QR PAY」APP服務，提供店家與消費者快速又方便的結帳方式，讓頭家趁著「振興三倍券」的浪頭迎接數位轉型商機，為自己的事業再創佳績。

政府推出的「振興三倍券」分為「紙本券」及「電子支付」兩種，其中電子支付消費金額採累計制，消費者只要消費滿3000元，就能獲得2000元現金回饋。即日起店家於「Hi QR PAY」官網申請後，只需於「Google Play商店」或「Apple App Store」下載中華電「Hi QR PAY」APP，不需安裝任何刷卡設備，消費者即可在結帳時憑「Line Pay」或「街口支付」掃描付款碼就可完成結帳。

此外，中華電信也針對其他支付需求推出多元支付機，提供店家有線、無線刷卡機，整合了信用卡、Apple Pay、台灣PAY、悠遊卡、一卡通、愛金卡、Pi錢包等15種以上支付工具於單一卡機，一次滿足電子支付、電子票券、銀行信用卡三種支付方式，讓收款方式更多元。

(時報資訊)