世界衛生組織（WHO）周日公布過去24小時內，全球新冠肺炎新增確診病例再創單日新高，以巴西與美國的疫情升溫最快。

世衛公布，過去24小時全球新冠狀病毒感染確診病例新增18萬3,020人，刷新6月18日創下的單日新高記錄18萬1,232人。單日新增死亡病例達4,743人，其中超過三分之二來自美洲。全球累計病例已超過870萬人，逾46萬1,000人因新冠肺炎死亡。

北美洲及南美洲的單日新增病例數合計超過11萬6,000人，為新增確診數最多的地區。巴西過去24小時新增病例5萬4,771人，排名第一；美國單日新增3萬6,617人居次。印度新增病例達1萬5,400人。專家表示，確診數持續攀升有幾個因素，包括更普遍的篩檢，以及感染擴大。

亞洲方面，中國與南韓的確診數仍在升高，恐將其阻礙經濟復甦步伐。中國周日公布新增25起病例，其中22例在北京。過去一周北京已經提高防疫限制措施，包括收緊旅行限制，要求所有離京人員都必須證明病毒檢測為陰性。

南韓的本土群聚感染一波接著一波出現，周日該國新增確診數為48例，雖較前一日減少19例，但主要因境外移入病例減少，本土病例仍然增加。48例中的40例為本土病例，其中27例出現在首都首爾市與周邊地區。另外10例出現在韓國第5大城市大田市（Daejeon），該市距離首爾市約160公里遠，引發首爾以外的社群感染疫情正加速升溫的擔憂。目前與首爾某上門銷售公司群聚感染有關的病例已接近200人，與首爾某桌球俱樂部有關的病例已經超過70人。儘管如此，南韓政府仍不願意再度實施嚴格的防疫措施，以免使經濟再受重創。

(時報資訊)