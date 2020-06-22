抖音和K-Pop用戶出面承認，惡搞和註冊川普造勢大會，故意不出席，使其宣傳集會出現超多空位。

知名視頻分享社群平台抖音用戶和來自南韓的流行音樂K-Pop歌迷表示，他們在川普造勢大會的線上註冊上，透過社群媒體的動員和惡搞，號召大家登入註冊，但當日卻不出席。這些年輕用戶的動員行動成功讓川普政治造勢失色，也在社群獲得諸多讚賞。

川普競選團隊認為，造勢大會是重振其民眾基礎，展示支持度的一種方式。而同時，近期的一系列民調顯示川普支持率一直落後民主黨總統候選人拜登。

該事件首先始於川普的一則推特，表示在奧克拉荷馬州的突爾莎市(Tulsa)的集會，人們可以透過手機免費在線上註冊和預訂入場門票。該則推文消息迅速在年輕人之間熟知的社群媒體傳開，大家並熱烈討論如何惡搞。

這些年輕人大多沒有投票權，也透過該方式抗議自己參與政治權利被剝奪。

(時報資訊)