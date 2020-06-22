葉元之在臉書韓國瑜市長後援會粉專的貼文。（摘自韓國瑜市長後援會臉書）

韓粉發起連署要罷免時代力量市議員黃捷，遭黃捷翻白眼回應「放馬過來！」這成為韓粉更要罷免黃捷的決心。「罷捷」社團發起人表示，本是想遵從前高雄市長韓國瑜的愛與包容，但黃捷這句話，大家就想幫黃捷完成心願，不能被她看扁。

日前「罷免高雄市議員黃捷」社團的發起人，打電話到葉元之的直播節目，明確表明不希望藍營人士參與罷免黃捷行動，還說罷黃社團不是藍營的側翼組織，「韓國瑜都不能阻止我們」。

對此，葉元之摘要5點後，分享在粉專《韓國瑜市長後援會》臉書，以下為葉元之的全文：

一、罷黃社團不想和藍營合作，不是藍營的側翼組織，「韓國瑜都不能阻止罷免活動」。

二、罷免黃捷活動定位是純粹民間發起，不募款。

三、罷黃社團規模逐漸做起來，疑似有其他社團開始假冒罷免黃捷，目的在騙取民眾資料，希望大家小心。

四、罷黃第一階段已經達標，但還沒送件，本來是想遵從韓國瑜的愛與包容，但黃捷後來嗆了一句「放馬過來」，所以大家就想幫黃捷完成心願，不能被她看扁。

五、罷黃第二階段連署需要到29000份，希望能衝到3萬5到4萬份，目前他們連署的份數大概2萬份出頭。

(中時電子報)