今年因為農曆閏4月，端午節較歷年晚，端午連假正好與白河蓮花季重疊，預料將吸引不少遊客前往，加上疫情趨緩民眾遊興高，周邊如關子嶺等景點人車湧入，白河警分局也規畫相關交通勤務因應。

白河警分局指出，包括關子嶺溫泉區、水火同源、菁寮老街、大仙寺、碧雲寺、崁頂福安宮、孚佑宮等熱門景點以及蓮花季重要賞花景點，均有交通崗及機動巡邏維持交通順暢。

從南二高白河交流道下的車輛，警方將會配合高公局視車流交通狀況，採取適度匝道儀控管制措施，並民眾多利用國道3號暫時收費時段（6月25日至27日，每日0-5時暫停收費及6月28日，0-10時暫停收費）上路，以避開塞車人潮。

另外因市道172線正在進行道路拓寬工程，用路人務必減速慢行，並妥善規畫行程，務必注意行車安全，切勿疲勞駕駛，行駛途中可透過廣播、路上電子資訊看板，掌握即時路況，彈性調整行車路線，避開壅塞時段、路段。

(中時 )