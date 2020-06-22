台南市警二分局昨天深夜據報前往位於中西區某大樓的護膚坊搜索，當場查獲57歲的郭姓服務小姐，涉嫌替35歲的許姓男客進行全套式按摩，還查扣1個已經使用過的保險套。全案偵訊後，分別依妨害風化與違反社維法法辦負責人及服務小姐、男客。

警二分局於前接獲檢舉，指中西區民權路2段有1家藏身大樓中的護膚坊，疑似提供色情按摩，經指派分局行政組、督察組及管轄的民權派出所，共同組成專案小組循線查緝。

昨日(20)深夜11點22分左右，專案人員持台南地方法院搜索票執行搜索時，當場在護膚坊703室內，查獲蔡姓負責人涉嫌媒介、容留57歲的郭姓服務小姐，替35歲的許姓男客人進行全套式按摩，還查扣性交易用保險套1個、潤滑液、營業所得新台幣1萬5500元、監視主機、鏡頭21組等相關證物。訊後除將蔡姓負責人依涉嫌妨害風化罪移送台南地檢署偵辦外，另服務小姐4人及客人1人均依違反社會秩序維護法裁罰。

(中時電子報)