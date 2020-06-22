縣府觀光處推出「主題式」旅遊吸引遊客，圖為觀賞日環食的遊客人潮。（李金生攝）

〈金門觀光旅遊網〉的介面和功能設計受到好評。（金門縣府觀光處提供）

國旅快速發燒，〈金門觀光旅遊網〉搜尋量超越其它離島。（金門縣府觀光處提供）

國內旅遊掀起爆炸性熱潮，有出國fu的離島遊成為首選，依Google搜尋趨勢顯示，〈金門觀光旅遊網〉搜尋量以近1倍的優勢狂壓其它離島，在縣府推出主題遊程的帶動下，上網訪客人數成長4倍，日平均瀏覽突破1.6萬人次。

觀光處分析，相對國外疫情方興未艾，國內持續維持趨緩，國旅熱度趁勢快速加溫，該處透過媒體擴大宣傳外，也運用網路自媒體強打金門季節限定景色、來金門類出國、日環閃耀金門、親子嘉年華等主題旅遊，並透過主題式網紅宣傳，年輕族群旅遊能量大爆發，是〈金門觀光旅遊網〉訪客人次成長4倍的主因。

觀光處說明，從金門觀光大數據系統可以看出，遊客主要以金門旅遊、自由行、藍眼淚、美食、旅遊補助、生態、熱門打卡點及各著名景區作為搜尋關鍵字，而女性客群成長5％，年輕客群（18-32歲）成長達10％，反映金門旅遊客群正逐步邁向年輕化及多元化。

縣府表示，〈金門觀光旅遊網〉近年持續進行功能及圖文內容擴充，系統介接Google Place、Google Map、百度地圖、TripAdvisor社群評價、金門公車動態、金門氣象及潮汐等API資訊，並整合於網站各頁面中，提供完善旅遊資訊「一站式」服務。該網站於國家發展委員會定期執行之「政府網站營運績效檢核計畫」，每年都在全台觀光旅遊網站中獲最高名次，未來將隨網路科技的進步及使用者習慣的改變，持續提供最佳的旅遊資訊服務。

(中時 )