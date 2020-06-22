想進入網路世界展現才能嗎？台中市府免費幫你開闢一條捷徑，開設網紅培訓速成班、網路直播實戰班、故事內容行銷班、公民記者培訓班等課程，今年暑假登場「當導演你行的！」培訓課開辦5梯次，力邀知名YouTuber「這群人TGOP」的班底董仔（董芷涵） 擔任講師，分享社群軟體的互動經營等，想知道怎麼從素人躍升百萬點閱網紅的技巧與心路歷程，課程未演先轟動。

新聞局長黃國瑋指出，「當導演 你行的！」課程已成為台中市特有傳統，課程結束後的公用頻道「金導獎」選拔比賽，更是學員期待的一大盛事，得獎者除有萬元獎金可拿，得獎影片也將在中市有線電視CH3公用頻道播出。

市府表示，盼傳達「媒體近用權」，發揮公用頻道「引導學員主動使用媒體」精神，鼓勵製播台中在地特色影片，讓在地影視、媒體人才發光發熱，實現人人都有機會躍上大螢幕的理想。

新聞局強調，今年「當導演 你行的！」課程共開辦5梯次，包括網紅培訓速成班、網路直播實戰班、故事內容行銷班、公民記者培訓班、舊生複訓班，其中，網紅培訓班特別邀請YouTuber「這群人TGOP」的班底董仔，分享從素人躍升百萬點閱網紅的技巧與心路歷程，課程保證值回票價。

「當導演 你行的！」培訓課課程22日起至7月1日開放報名；「金導獎」影片競賽於7月1日至8月31日開放徵件，以「台中吃喝玩樂」為題，拍出台中「影」響力。

(中時 )