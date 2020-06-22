新冠病毒肆虐，全球新創企業面臨資金緊縮、裁員倒閉風潮，台灣開放銀行新創睿元國際股份有限公司（ Moneybook麻布記帳）逆境突圍，宣布完 成超過億元估值規模之種子輪融資，本輪成功吸引海內外關注 Open Banking 的投資人，陣容包含中國信託金融集團、早期投資日本開放金融最成功 Fintech 案例 MoneyForward 的國際著名天使投資人砂川大、以及能鏈結跨產業資源的和創投資與識富天使會。

Moneybook 執行長陳振榮表示，麻布記帳始終立足於用戶的角度，去發展易用、普惠的全資產管理服務，我們很自豪能幫助麻粉用戶與金融資訊建立便利 又安全的連結。種子輪募資加入之股東，將以其豐富的成長經驗協助我們推動金融科技創新，促進用戶、金融機構一起透過 Moneybook 共創多贏而互補的 Fintech 應用，以及持續發展合適大眾消費者的個人理財管理服務。

全球疫情影響下，雖重挫多數新創企業，卻也催化了金融數位化的腳步加速， 各種全線上申辦、作業、交易、服務的用戶需求都迎來新高。Moneybook 在新創市場低迷中逆勢突圍反映出用戶對數位金融服務不斷增強的需求，並應用 Open API 與金融機構攜手合作，打造金融科技時代的最佳用戶體驗。

金管會創新中心執行秘書林志吉表示，麻布記帳在現今國際經濟局勢艱困環境下，能獲得國際投資人與國內金融機構的資金挹注，實為不易，也代表國際市場對台灣金融科技團隊發展的肯定，金管會是樂觀其成的！也期許麻布記帳在 獲得更充沛的資源後，可以加速強化與金融科技相關的資安、法遵與消費者隱私保護，讓金融產業與金融科技的創新合作更具信心！

2019 年麻布記帳成為金融科技園區 FintechSpace 培育團隊以來，接連參加開放 銀行 Open API 政策第一、二階段，目前已串接 20 間銀行之商品資訊及繳費服務 API，合作銀行家數為國內 TSP(3rd Party Service Provider, 第三方服務業者）之最。本次募集資金將用於提高資安與遵法之投資，並且持續推動 Open API 應用。Moneybook 為強化資安防護以保障用戶資料，已於今年初主動取得 ISO/IEC 27001 資安認證，並預計於第二季完成經濟部工業局 APP 資安檢測認證。

(工商 )