洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）因今年1月因直升機失事驟逝，至今仍令許多球員都傷心欲絕，今（22日）適逢西方國家的父親節，目前待業中的「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）稍早就曝光布萊恩在這天的暖舉，頓時逼哭眾人。

（圖／翻攝自推特）

湯瑪斯今天在推特發文：「我會在父親節這天傳訊息給布萊恩，而他都會馬上回覆我。#RIP」湯瑪斯曝光布萊恩生前的暖舉，頓時間逼哭眾人，其中一名網友也在留言處回應：「我每週都會私訊布萊恩更新自己的近況，這是一個好方法讓我去回憶自己的生活，他不在這裡不代表你不能傳訊息給他。」

布萊恩和他的女兒吉安娜（Gianna Bryant）在意外中不幸離世，相信今天對於遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）也是相當難受的一天，凡妮莎稍早在IG分享一家五口的照片，並且寫道：「祝天下最棒的爸爸父親節快樂，我們好想你，我們永遠都愛你。」

（圖／翻攝自推特）

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(中時電子報)