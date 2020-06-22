今年來全球面臨油價崩跌、新冠肺炎、中美貿易戰等連串利空衝擊，金融市場波動劇烈，另一方面，在全球央行齊力貨幣量化寬鬆下，市場利率來到歷史低水準，投資人同時面臨「低利」及「高波動」二大難題，國內貨幣市場基金在低波動、流動性高等優勢下，成為避險天堂，5月最新規模衝高至8893億元，創今年單月新高，其中，台新投信國內貨幣基金規模是唯一突破900億大關，穩居國內貨幣市場基金龍頭。

據投信投顧公會最新統計，5月貨幣市場規模前五大投信依序為台新投信936億、第一金投信745億、日盛投信727億、兆豐投信695億、群益投信692億，規模第一大及第二大投信，差距拉開至190億以上。若以單月規模增加金額來看，台新投信5月大增93億元，亦是市場第一。

台新1699貨幣市場基金經理人楊麗靖指出，「貨幣市場基金」就是投資在「高流動性且較安全的短期工具」，如短天期的政府債券、銀行定期存單、商業票據等，特色是隨時可以變現、流動性高、安全性高、且會產生利息，買賣手續簡單，因此很多人把貨幣基金當成高息的存款戶口。此外，「貨幣市場基金」本質就是「穩定領息」+「領到到期」，適合退休族及長線投資者。

楊麗靖指出，各家銀行對於大筆資金並不友善，當錢多到一定程度時(如定存金額超過新台幣500萬以上)，各家銀行的定存利率會大幅縮減，對於有大筆資金的人來說，貨幣市場基金可以解決上述問題。由於「貨幣市場基金」的報酬率偏穩健，貨幣市場基金的經理費和保管費通常也低於其他類型的基金商品，但在費用的部分還是有微幅差別，建議投資人選擇經管費較低的基金為佳，並以規模大及績效穩健的貨幣市場基金為首選。

(時報資訊)