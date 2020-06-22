台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)今(22)日除息0.5元，開盤參考價15.7元，股價開高漲0.1元為15.8元，順利邁向填息。

榮剛20日召開2020年股東常會，決議配發0.5元現金股利，董事長王炯棻於股東會上表示，公司將續朝高值化擴張，經營團隊已做好準備，迎接疫後重啟經濟的復甦行情，明年50噸新爐投產將可擴大產能規模。

榮剛董事長王炯棻指出，今年以來受到新冠肺炎疫情影響，總體經濟呈現下滑，經營團隊持續精進內部管理，並針對量能產品工具鋼加以優化製程，毛利已得到實質提升。今後仍將以高技術、高門檻、需認證的產品發展策略為重心，帶領公司穩健成長。

展望未來，王炯棻指出，油價已逐漸回復平穩，油氣產業供需可望逐步回升，公司依然看好疫後經濟重啟下航太市場的復甦需求，以及漸漸恢復穩定的能源產品，三大產業將是榮剛接下來持續耕耘的重點。榮剛待市場需求復甦後立即能以最快速度全力供應。

榮剛新投入的50噸煉鋼爐，預計2021年完工投產，將提供智能化合金煉製方案，有助於進一步降低生產成本、擴大產能並提升市占率。

(時報資訊)