追劇之後人生變精彩！

在緊繃的忙碌生活裡，「追劇」成為許多人放鬆片刻的紓壓方式，暫時脫離現實生活的五四三，享受戲劇帶來的新鮮感和心靈補償，很多人卸下工作後一轉身就變成資深pro級的追劇達人，甚至在追劇時有很多特殊行徑～你是不是也跟上這波潮流了呢？

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，來看看追劇迷都有哪些奇妙的習慣，如果你不追，看他們這些行為就有看沒有懂，但有追劇的人一看就會心有戚戚焉喔！

第10名：跳過片頭片尾不想看

追劇就是要趕快進入正題，通常只有第一集會看片頭，歌好聽的話停留一下下，還有最後一集把片尾看完（因為想知道有沒有彩蛋XDD），急著想知道故事、中間追進度的時候，才沒有閒工夫慢慢看片頭片尾呢（小壞蛋）！

第9名：視窗越開越多才是狂

視窗多有很多的好處（哈哈），無論是手機族喜歡一次開好幾個視窗預先loading，看完馬上再接著下一集；或是用電腦大螢幕一次開兩到三個視窗同時看不同的劇（小編自己就可以開兩個唷），這對高等追劇迷來說可是至高的享受啊，有種升級打怪的感覺！

第8名：養劇到完結一次追完

邊播邊追雖然可以參與最新進展的熱度，但是帶著期待的心熬過一週又一週的更新太心急了！對高端追劇迷來說，跟播補進度的等待時間雖然只有一週，卻是度日如年（哭爆），因此很多人會「養劇」，累積到一定量、甚至等大結局了才一口氣開追，這樣過癮多了啊！

第7名：跟劇迷同好大聊特聊

追劇最大的樂趣之一，就是有人可以一起分享追劇心得，窩在一起大聊特聊自己最喜歡的橋段、哪個角色如何如何，或是猜測接下來的劇情發展，劇迷們最愛的就是和朋友一起聊劇，跟不認識的網友也可以因劇結緣，激盪出火花增進感情～

第6名：節奏太慢就切兩倍速

其實追劇也是一個極度考驗耐心的活動，有些劇的節奏設定不太符合身心健康的條件，明明劇情沒問題，tempo卻慢得詭異，時不時文藝魂上身，或是假鬼假怪鋪陳一些有的沒的（氣噗噗），這時候按下1.5倍速、兩倍速鍵是最好的選擇，適合忙碌的人們～不會漏段落又可以追得更順！

第5名：潛移默化學了新語言

追劇也可以順便學語言，不少人因為看韓劇而學會一些簡單的韓文日常用語，也有人因為追日劇而對日文起了興趣，甚至有很多人靠著追歐美劇學習英文和各式各樣的外語，看來追劇不只可以放鬆，還能順便學習增長技能呢！

第4名：看一部就換一個老公

不少人會把劇裡的男演員當作是自己的「老公」，追劇時總沈浸在他魅力之中無法自拔，一天到晚也是「老公老公」地喊，當你以為這個男星就是他們的真愛時，立刻新老公又隨著上架的新劇一起出現，太嫩了～追劇少女的老公永遠不止一個啊！

第3名：香甜多汁絕對要嗑CP

很多劇中配對搭在一起，簡直美好得應該就地結婚，從顏值到性格的匹配程度，完全就是神仙眷侶，不管是戲裡設定到攝影機後的花絮都火花滿滿，讓人有假戲真做的錯覺，幻想他們對彼此付出劇本以外的真心，這就是「嗑CP」讓人最開心的部分啊！

第2名：入戲吐槽愛看又愛嫌

追劇這活動大部分時間毫無理智可言（哈哈哈），奇幻劇情、少女浪漫、驚悚恐怖、人生哲理，心情通通隨著劇種劇烈變化，入戲太深時不由自主化身編劇，隨著自己喜好開始吐槽不合理的劇情。

尤其很多人喜歡在推理懸疑劇中找編劇的漏洞，找到就有解成就的快感，好像自己比編劇頭腦更好～也有人追著便由愛生恨，自己嗑的CP結局不好、台詞對白太不符人性，一邊不滿意嫌東嫌西，一邊繼續看完，這也是劇迷們的樂趣之一，畢竟嫌貨才是買貨人，都是希望劇更好嘛！

第1名：邊看邊吃東西超享受

能癱在舒適的地方像個廢人一樣追劇，是很多人夢寐以求的放鬆時刻，眼睛忙著追，嘴巴當然也不能閒著啊（這就是看劇的真理）！

追劇怎麼可以沒有酒和美食相伴呢！追劇的時候，看著角色們在劇中大嗑各式各樣的美食，總是會讓人跟著一起餓，要是這時候手邊沒有東西墊胃，簡直比等待更新、被暴雷還要難受啊！有的劇迷選擇邊吃三餐邊看劇、有些人一定要準備宵夜零食配劇食用，這就是時下最流行那句名言：「我有酒／美食，你有故事嗎？」的最佳示範啊！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年06月23日至2020年06月21日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『追劇習慣』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時電子報)