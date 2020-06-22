俄羅斯杜拉州（Tula）首府杜拉市1名23歲女護理師娜迪雅（Nadia），今年5月照顧新冠肺炎（COVID-19）患者時，透明防護衣裡只穿著白色內衣與黑色內褲，讓男病看得小鹿亂撞，照片還被患者拍下流傳，引起院方反彈說要懲處，但惹怒不少網友怒轟：「為何要罰她？」，醫院最終不僅取消懲處，州長也公開支持，娜迪雅事件後不僅保住飯碗，還成了模特兒，且立志未來要成為1名醫師。

據《中國報》報導，娜迪雅「內衣巡房」事件發生後，俄羅斯1家運動服飾品牌「ZASPORT」找她簽下模特兒合約，目前身兼護理師與女模。她表示「薄紗防護衣」事件讓她感到尷尬，但她已經立志，未來要成為1名醫師。

娜迪雅如今不只是護理師，也是名服飾女模。（圖／翻攝自中國報）

據了解，「ZASPORT」是俄國「聯邦安全局」（FSB）1名高官的31歲女兒薩朵琳娜（Anastasia Zadorina）所創辦，她稱讚娜迪雅說：「她是1位年輕、美麗、非常勇敢的女孩，她為抗疫做了極大的貢獻」。

娜迪雅回憶說：「我知道那張照片是什麼時候被拍的，但沒想會在網路上被瘋傳，只知道當天下班回家後，朋友分享了照片與連結」。還說：「我認出照片裡的人是我，就馬上關閉社群帳戶，我毫無心理準備。」

娜迪雅表示，她非常感激醫院內的同事對她的支持，醫院也因此取消對她的懲罰，也感謝杜拉州州長公開相挺，讓她感到很窩心。

(中時電子報)