雖疫情肆虐讓多數演藝工作停擺，然「E神」陳奕迅找到新出口，活躍於社群平台，他前陣子因為母親節，開拍系列影片上傳YouTube，廣獲好評，而如今是父親節，陳奕迅選在IG慶祝，竟貼出自己皺巴巴的自拍照，祝天下所有父親「皮光肉滑」。

陳奕迅貼出皺皮照，父親節祝天下所有爸爸皮滑肉嫩。(取材自IG)

陳奕迅聊起學生時期不想去英國留學，跟家人說自己去了會被炸死。(翻攝自YouTube)

適逢父親節，不少藝人紛紛在網路上送出祝福，陳奕迅也加入戰局，昨在IG貼出自拍照，寫下「祝各位老竇永冇巢皮～完」，意即祝福爸爸們能永保皮光肉滑，他隨祝福語貼出一張自拍照，原本皮膚緊緻的他做了鬼臉，下一張卻變成皺巴巴的老人樣，呼應「皮光肉滑」祝福，粉絲看了紛紛封他為「老臣」、「老迅」，說看他變老的樣子有點感傷，但希望他無論到幾歲，「請你一定還要繼續唱歌，一定還會有很多人聽你唱歌」。

陳奕迅相當重視跟家人有關的節日，1個月前他為了母親節，特地在YT上傳「Mama with me」系列影片，持續更新至今，已經有8個主題、4部片，在最新一集影片中，他透露中學時家人欲送他去英國念書，但他卻對到當地念書有恐懼，在原先的學校遭霸凌還沒讓他這麼恐懼，而不想去留學的原因， 如今想來好笑，陳奕迅說當年經常有愛爾蘭共和軍在公眾地方放炸彈攻擊，而11、2歲的他跟家人說：「我很怕死，我不要去」，覺得自己去了英國一定會是被炸死的那個，如今回想覺得很好笑，自嘲「我真是很戲劇化的孩子」、「怎麼說得出這麼誇張的話」。

(中時電子報)