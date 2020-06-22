梳子刀外表可以偽裝成梳子，容易被偷渡進校園，相當危險。（洪孟楷辦公室提供）

國民黨立委洪孟楷發現網路上出現新興刀械「梳子刀」，梳子刀外表看起來是梳子，將梳子頭取下就是一把刀，洪孟楷今天開記者會時示範梳子刀的殺傷力，可以直接刺入鋁罐，相當危險。洪孟楷呼籲警方加強查緝，別讓危險刀械太容易取得，尤其可能被學生購買，相當危險。

洪指出，這款新型態的「梳子隱藏刀」在外國青少年族群中非常受歡迎。但他發現在台灣，這類新興刀具在網路上買賣非常容易，這類新興刀具卻不是《槍械彈藥刀械管制條例》中的管制刀，在網路上只要下單就可以買，他的助理透過網路下單購買的「梳子刀」竟然不到一周就寄到。

洪再仔細查過後發現，網路上出現很多新型刀械如梳子刀、鋼筆刀、鑰匙刀，有心購買的人都可以輕易買到，這些到底是屬於刀還是梳子還是鋼筆，遊走模糊地帶卻暗藏殺機，警政署有必要與時俱進，立刻公告查禁此類新興刀器。

洪孟楷表示，目前《槍械彈藥刀械管制條例》中的管制刀械是指武士刀、手仗刀、鴛鴦刀、手指虎、鋼（鐵）鞭、扁鑽及匕首，但是這些在網路上也都買得到、也都有在賣，賣家會透過在手指虎中空一格或其他說法來規避警方巡查，明顯就是不法賣家規避法規鑽漏洞」，所以用不同的關鍵字來躲避查緝。

洪孟楷呼籲，教育部也應該召開「維護校園安全實施要點」內容研修會議，對中央主管機關所公告查禁之非供正當使用具殺傷性刀械，新增要點所規範預防工作內容，藉教育、警政及法務攜手合作，共同建立相互支援網絡，以達守護校園安全之責。

(中時 )