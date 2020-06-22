台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員林可婷，日前擔服備勤勤務，一位熱心民眾在路上拾獲一個皮夾，送至派出所請警員協尋失主。該名熱心民眾，拿著拾獲的皮夾走進派出所，稱於公益路與忠美街口附近看到一位機車騎士的皮夾從褲子口袋掉出，因機車已騎走來不及告知該騎士，於是請警員幫忙聯絡失主。

警方指出，員警清點內容物時發現皮夾為一名美籍男子Andrew所有，證件登記該美籍男子Andrew為某補習班之英文老師(約30歲)，但無聯絡電話，警員靈機一動利用網路搜尋該補習班電話，並且利用臉書搜尋該補習班臉書發私訊留下派出所地址與聯絡方式。

經警員鍥而不捨每隔半小時撥打該補習班電話無數次後，終於有人接聽！警員告知補習班人員詳情，晚間美籍帥哥Andrew老師至派出所領回自己失而復得的皮夾，十分感動！對於臺灣民眾拾金不昧的美德及警員積極主動協助的精神深表感謝，並與警員拍照留念。

大墩派出所長葉信良指出，為民服務乃職責所在，不分對象、國籍，只要能協助民眾解決急難，員警定用熱忱的心提供服務，此次服務外籍民眾也成功促進國民外交，同時提醒民眾，重要物品要隨身保管妥適、多加留意，以免因一時疏忽而造成無謂的損失。

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(中時 )