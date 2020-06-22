國家政策研究基金會22日發布蔡英文政府施政滿意度民調，基金會發言人黃心華(中)、台北市議員徐巧芯(右)、立委謝衣鳳(左)出席。(黃世麒攝)

國家政策研究基金會22日發布蔡英文總統施政滿意度民調，顯示民眾對國家未來改善經濟的信心僅5.4分（滿分為10分），未達及格標準；更有近6成的受訪民眾對政府解決失業問題的能力沒有信心。

另外，針對釣魚台主權議題，顯示有7成的民眾認為蔡政府應該要以強硬的態度回應日本對釣魚台的做法；有近5成的民眾則認為，從蔡政府對釣魚台輕忽、草率的態度可知，蔡英文說要維護中華民國主權，其實只是口頭上說說而已，根本沒有具體的行動。

(中時 )