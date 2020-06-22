藍智庫：5成民眾認為蔡對釣島主權「說說而已」 10:082020/06/22 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國家政策研究基金會22日發布蔡英文政府施政滿意度民調，基金會發言人黃心華(左)、台北市議員徐巧芯(右)出席。(黃世麒攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國家政策研究基金會22日發布蔡英文政府施政滿意度民調，基金會發言人黃心華(中)、台北市議員徐巧芯(右)、立委謝衣鳳(左)出席。(黃世麒攝) 國家政策研究基金會22日發布蔡英文總統施政滿意度民調，顯示民眾對國家未來改善經濟的信心僅5.4分（滿分為10分），未達及格標準；更有近6成的受訪民眾對政府解決失業問題的能力沒有信心。 另外，針對釣魚台主權議題，顯示有7成的民眾認為蔡政府應該要以強硬的態度回應日本對釣魚台的做法；有近5成的民眾則認為，從蔡政府對釣魚台輕忽、草率的態度可知，蔡英文說要維護中華民國主權，其實只是口頭上說說而已，根本沒有具體的行動。 (中時 ) #民眾 #釣魚台 #主權 #政府 #蔡英文 也許您會感興趣 政治熱門新聞 高市長補選 他一算大驚：陳其邁「死敵級」對手來了！ - 政治 韓國瑜不在高雄爛路再現？一照片曝光 網驚喊7字！ - 政治 韓國瑜恐再起？他分析爆民進黨最害怕一件事！ - 政治 連署罷免陳致中 網友一看到這場景好驚呆！ - 政治 韓國瑜第3條路？台大教授驚：在這裡能爬起來！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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