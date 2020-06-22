櫃買中心今（22）日表示，近期雖受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，尚無法赴海外實地拜訪優質企業及辦理上櫃說明會，為持續推動海外企業進入臺灣櫃買市場，櫃買中心與勤業眾信聯合會計師事務所將於6月30日合辦「優質海外企業來台上櫃」線上說明會。

本次線上說明會主題共規劃「海外企業來臺第一上櫃-審查重點及建議事項」、「全球戰略佈局- IPO前企業併購規劃」及「數位流程大躍進-RPA機器人流程自動化」等三個單元，分別由櫃買中心上櫃審查部林佩姻副理、勤業眾信財務諮詢服務部李紹平執行副總經理及風險諮詢服務部張益紳執行副總經理講解，向海外企業說明臺灣資本市場之特色及申請上櫃之程序、上櫃審查重點與建議事項等，以利未來可以順利進入臺灣資本市場。

櫃買中心邀請海外企業於6月30日至櫃買市場業務宣導網站（網址：https://dsp.tpex.org.tw/web/listing/briefing_session.php）點閱觀看本次線上說明會，另亦可至勤業眾信官方Youtube頻道觀看。櫃買中心將視疫情狀況持續規劃與中介機構合作舉辦線上或面對面的宣導說明會，以協助海外企業順利進入臺灣資本市場，藉由資本市場的籌資功能及吸引優秀人才等優勢，強化企業的經營體質，提升其競爭力，並可擴大櫃買市場規模。

(工商 )