新冠肺炎病毒襲捲全球，改變的不只是民眾的生活習慣，連學生選擇就讀科系的標準，可能也將出現新的變化。澳洲的教育部長丹特漢（Dan Tehan）日前發表演說，為了振興疫情後的經濟，他將調整文科生的學費價格，以便引導更多學生選擇「就業率高」的理工科就讀。

根據《ABC新聞》報導，全球經濟因新冠肺炎受到重擊，丹特漢表示，政府為了讓更多學生能夠選擇就讀「就業率高」的理工科，將依據聯邦政府所提議的「高等教育改革計畫」（overhaul of tertiary education）調漲人文學科的學費，較以往增加一倍以上；而與未來就業相關的科系費用則會大幅削減，也就是說，選擇人文學科或傳播學就讀的學生，將與法學院的學生付出同等的學費費用。

全國高等教育聯盟（NTEU）的國家主席艾利森巴恩斯（Alison Barnes）表示，由於學費增加，這些措施很可能會使學生遠離人文學科。而丹特漢曾在「國家記者俱樂部」（National Press Club）表示，調整學費是為了鼓勵學生在求學時期便能學習未來就業所需的技能，「我們正在鼓勵學生們邁向我們所知道的技能領域，我們需要更多護理師、我們需要更多的專職醫療人員、我們需要更多工程師、我們需要更多的心理學家。」

對此，澳洲國立大學（ANU）的高等教育計畫主任安德魯諾頓（Andrew Norton）表示，即使政府的出發點是為了讓學生能選擇就讀「利於就業」的科系，但未來根本無人能知道新冠肺炎後的就業市場需求，「我的觀點是，如果想引導學生的行為，讓他們知道工作將在哪裡，並得到市場的支持，那麼學生應該有選擇自己想要學習的任何東西的權利。」

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(中時電子報)