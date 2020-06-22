歐系外資針對義隆(2458)出具最新研究報告指出，義隆第3季營運將衝上頂峰，但也因為今年基期較高，因此2021年業績成長較顯艱難，故將評等由優於大盤調降到中立，目標價則是由115元調升到130元。

歐系外資指出，在疫情衝擊下，帶動居家辦公、遠距教學等需求急速攀升，預計義隆第3季銷售將為今年高峰，將季增10%，且產品組合和規模也將帶動獲利能力，只是預計其銷售達到頂峰後，儘管主要OEM廠商推出新產品，但對最終端需求仍應保持謹慎，主要是新冠肺炎的長期影響仍存在。

總體而言，估計義隆2020年營收、獲利將年增長31%、59%，在基期很高下，這也將導致2021年的業績更加艱難，故將目標價由115元調升到130元、評等由優於大盤評等調降到中立。

歐系外資指出，義隆積極投入新業務智慧卡，希望這部分第4季在大陸表現可以起飛，2021年在美國、歐洲也可以進一步做出有意義貢獻，鑑於其對現在財務貢獻的能見度有限，故並未將其納入考慮。

(時報資訊)