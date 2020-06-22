外資近期最聯發科(2454)讚譽有加，目前最高目標價已經上看到日系外資的700元，美系外資對聯發科(2454)提出最新看法，在美中緊張關係、華為禁令下，聯發科將躍升主要受益著，至於同樣有生產行動晶片的三星來說，在產能以及原料的前提下，三星為華為增加研發和資本支出的機會不大，故預計5G SoC將在2020~2021年將推動聯發科30%的EPS增長。

美系外資表示，美中關係緊張，加上華為禁售令還有變數，故儘管三星具有晶片外售的能力，但預估三星為華為增加研發和資本支出的機會不大，主要原因包括一旦建立了新的鑄造能力，華為恐為將意外取消訂單；用於晶片製造的美國技術內容，在三星設備下完全本地化幾乎是不可能的；三星原物料以自家為主，不夠以滿足新的晶片訂單需求，包括NVIDIA、高通、特斯拉，甚至一些大陸的無晶圓廠/ OEM，都尚未從三星方交付過有意義數量的AP(行動晶片)訂單。

美系外資表示，預計三星對華為的策略可能是繼續銷售其儲存晶片，並在歐洲智慧機市場中從華為手中搶下更多市佔率。

美系外資表示，以目前華為智慧機的行動晶片占比來說，50-60%來自海思，其餘40-50%由聯發科和高通提供，根據目前對法規的了解，聯發科仍然可以向華為提供其標準產品，華為以及子品牌榮耀手機對聯發科5G SoC的訂單可能會增加，作為海思或高通的替代產品，另外，若華為智慧機產出有瓶頸，則連發科也可以獲得來自OPPO、vivo以及小米的轉單，最近發布的華為Enjoy Z及榮耀Play4已採用聯發科技的天璣800，聯發科管理層也重申，所有主要的大陸OEM都會採用聯發科的5G解決方案。

美系外資也進一步表示，預計聯發科的5G功能將在2021年進一步進階到6奈米/5奈米工藝，預計5G SoC將在2020~2021年推動30%的EPS增長。

(時報資訊)