散熱模組廠—超眾(6230)股東會通過每股配息4.87495438元，超眾董事長永井淳一表示，獲指派成為超眾董事長後就積極整合日本電產與超眾的技術，兩家公司協同合作對於未來超眾中期戰略的發展是重要的，為了滿足市場上愈來愈多樣化的需求，我們將持續進行生產技術提升，加強對現有客戶服務，以及新客戶開發。

日本電產(Nidec)入股超眾邁向第二年，經過一年多雙方團隊在業務、技術等合作，綜效已經浮現，超眾各廠區營運效能亦見提升，超眾108年合併營收為85.86億元，年成長12.06%，營業毛利為18.58億元，年成長19.79%，合併毛利率為21.64%，年增1.39個百分點，稅後盈餘為7.01億元，年成長17.82%，每股盈餘為8.12元。

就各產品來看，108年PC銷售較107年成長119%，智慧手機相關銷售成長1倍以上，成長率209%，其中電腦相關營收佔比為49%，網路通訊約佔13%，智慧型手機約佔9%，伺服器和其他產品則佔29%。

隨著雲端(Cloud)、人工智慧(AI)及5G等相關技術逐漸成熟，散熱產品應用從PC等擴及至智慧型手機、雲端資料中心、物聯網、汽車、通訊、資訊運算設施及智慧家電等領域，整體散熱產品需求與市場規模加速成長，超眾持續深耕既有客戶群，並積極開發手持裝置、遊戲機、高瓦特數氣冷散熱及液冷散熱等產品。

永井淳一表示，在過去一年中我們成功開發應用於智慧型手機與熱板的第二代生產技術，位於大陸昆山的子公司昆山巨仲，日本電產位於東莞的子公司，均已採此二代生產技術並量產中，以提高生產供應規模，此外，在2020年已完成英特爾下一世代筆電和伺服器平台的開發，產品關鍵字為輕薄短小和高瓦數對應，為了滿足市場上愈來愈多樣化的需求，我們將持續進行生產技術，除了持續加強對現有客戶服務，也將加強對新客戶開發。

受到新冠肺炎疫情導致大陸廠區延後復工影響，超眾第1季稅後盈餘為9021萬元，年減35.8%，單季每股盈餘為1.04元；隨著大陸廠區生產恢復正常，超眾營運自第2季回穩，4月及5月合併營收為14.91億元，累計前5月合併營收為31.36億元，從目前訂單來看，第2季業績會比去年同期好。

(時報資訊)