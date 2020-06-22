前高雄市長韓國瑜被罷免後，挺韓支持者發起公民罷免活動，被點名罷免的民進黨高雄市第10選區議員陳致中，今罷免連署發起人宣布，經清點後，第一階段連署已達標門檻，將盡快將罷免理由書、領銜人清冊和連署書送至高雄市選委會，並繼續啟動二階行動。

由前鎮、小港區民眾發起罷免陳致中的行動，自啟動日16日起僅6天的時間，今宣布(昨21日)已達到罷免第一階段連署門檻。據了解，該選區選舉人數約28萬人，第一階段罷免連署需要1%近3千人、第2階段要10%的2萬8千多人，成案後同意罷免要超過25%，約7萬2千多票。

楊姓發起人今發出聲明表示，從活動一開始，就有人自發性贊助8000份連署書，在短短幾天之內連署書就被索取一空，連署站經統計這兩天收回的連署書，確認已經順利達到第一階段連署門檻，將會盡快將一階的連署書送至高市選委會，也會從收到二階連署書起即刻啟動二階的「抗中連署」，並呼籲，希望更多市民朋友勇敢站出來。

發起人強調，每一位前鎮小港的市民都是鎮港除蟲隊的一員，需要一起努力把不適任的議員除掉，為高雄的民主寫下歷史。而目前罷免陳致中活動共有6個連署站，發起人也歡迎更多商家及市民朋友提供連署點，一起加入罷免行動。

「罷免陳致中」發起人宣布，連署一階達標。(圖/翻攝 罷免發起人臉書)

對於在地人發起罷免，陳致中上週15日回應稱，「如果因為堅定罷韓，然後要被罷，他不會後悔，更不會改變，因為他相信罷韓是為了讓高雄更好。如果因為在議會強力監督，就要被鋪天蓋地謾罵侮辱，他也不會退縮，做對的事，勇敢無畏」。

(中時電子報)