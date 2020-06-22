大陸國家衛健委22日通報，6月21日0—24時，大陸新增確診病例18例，其中境外輸入病例7例（上海3例，陜西2例，天津1例，遼寧1例），本土病例11例（北京9例，河北2例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為本土病例（均在北京）。重癥病例與前一日相比減少3例。

而自6月11日北京新發地批發市場爆發新一輪疫情以來，截至21日，北京已錄得236宗本土確診病例。目前236宗本地確診病例均在院治療，尚在觀察的無症狀感染者22宗。

因應防疫措施，北京市民政局通知，全市養老等社會福利機構將實施嚴格的封閉管理措施，暫停接收新入職員工、新入住老年人，家屬探視亦要全面停止。

此外，據陸媒報道，根據國務院用戶端小程式資訊，截至6月21日下午，北京市豐台區新村街道、大興區黃村（地區）鎮由中風險調整為高風險。北京市豐台區長辛店街道、右安門街道，大興區安定鎮，海淀區八裏莊街道，通州區北苑街道由低風險調整為中風險。

(中時 )