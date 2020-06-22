國民黨革實院院長羅智強今天在臉書上自爆有一名「文化人」向他提了一個100萬的案子，但考量經費問題，只好婉拒，沒想到卻翻臉寫文章罵他，羅智強說，這位「文化人」，我對他原本印象不惡，但這行徑，和「文化流氓」有什麼不同？這算勒索嗎？

羅說他和這人不熟，對他的案子本身倒沒有什麼意見，但那案子並不是最優先必做、想做的事，且他既不是幫推、投石公司的「幕後藏鏡人」，小英的第一文膽林錦昌，可以幕後藏鏡，讓剛成立的新公司就可以狠搶政府8000萬的預算，也不是卡神楊蕙如，可以狠搶政府8000萬的預算。

羅智強說自己辛辛苦苦幫革實院好不容易募了1000多萬，100多萬就是十分之一，實在不可能輕易就用掉這好不容易募來的資源，也只能婉拒。熟料，這位「文化人」竟立刻翻臉，寫文章罵他。

他真的非常非常訝異，1450拿錢辦事，天天罵我，也沒什麼了不起，其他的「文化人」寫文罵我，不管認不認同，也會努力用「有則改之、無則自勉」的態度尊重，但這行徑，和「文化流氓」有什麼不同，這算勒索嗎？

羅智強說，國民黨已是一窮二白的丐幫，跑來勒索丐幫，會不會很可笑？也許，別的藍營的人，會因為不想得罪這個「文化人」，摸摸鼻子就算了，但算他惹錯人，「我是羅智強，不是別人，才不跟你客氣，文化人？也算長了見識！」

(中時 )