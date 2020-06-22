呂姓富商透過楊姓房仲以數千萬元買下北市松智路豪宅，事後因其在美國的公司欠稅，擔心豪宅遭美國政府凍結，以「假贈與」方式將豪宅借名登記在楊男名下，結果楊男趁機拿豪宅抵押借款650萬元，楊因還不出錢，導致豪宅遭法院查封，呂驚覺豪宅遭侵吞，憤而提告。台北地檢署依背信罪嫌起訴楊男。

起訴指出，楊男原為某知名房仲公司仲介，2013年5月結識呂姓旅美華僑，並仲介呂購買北市松智路豪宅。但2014年間，呂男因在美國經營的公司涉及稅務訴訟，擔心松智路豪宅遭凍結，又無人可託付保管。

呂男因信任楊男，遂於2014年11月10日與楊簽訂協議書，約定將該豪宅以「贈與」名義借名登記予楊男，呂男則須自行負擔相關稅賦、規費，併設定最高限額抵押權5000萬元，以保障權益。

但楊男起貪念，2014年12月18日遊說呂男同意塗銷豪宅最高限額抵押權，改為設定預告登記後，2016年呂男因在美訴訟暫告一段落，請楊男依協議書約定返還豪宅，或配合辦理移轉登記相關事宜，楊男均置之不理。

之後，楊男在未經呂男同意下，擅以豪宅登記資料，對外借款650萬元，並簽發本票擔保，楊因無力還錢，遭債權人向桃園地院聲請本票裁定獲准，2018年6月向台北地院聲請強制執行，查封松智路豪宅。呂知悉豪宅被查封，才驚覺大事不妙，憤而提告楊詐欺、侵占等罪。

檢方認為楊男不構成詐欺、侵占罪，一度將楊男不起訴，但呂男聲請再議，高檢署發回北檢續查，檢方改依背信罪嫌起訴楊男。

(中時 )