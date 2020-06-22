工業電腦廠凌華（6166）今（22）日召開股東常會，通過2019年財報及資本公積現金發放案，擬以資本公積發放每股現金股利1.6元。因應面板廠友達（2409）入股成為最大單一法人股東，會中亦完成增選1席董事案，由友達總經理暨營運長柯富仁順利當選。

凌華2019年合併營收104.97億元、年增0.19％，改寫歷史次高。毛利率40.86％、營益率7.31％，分創近3年、近4年高點。雖然業外顯著由盈轉虧，但歸屬母公司稅後淨利4.43億元，年增達81.3％，每股盈餘（EPS）2.04元，雙創近4年高點。

凌華表示，去年營收維持百億元水準，隨著調整產品價格及客戶組合、配合近年來致力費用控管效益顯現下，去年毛利率回升至40％之上，帶動稅前淨利6.16億元，年增達1.04倍，獲利提升亦帶動營業活動的現金流量達15.32億元，年增達8.5倍。

凌華董事長劉鈞指出，營運挑戰在於如何將近年在AI、IoT、機器人及5G的技術投資，在市場推廣應用、實現商業價值。去年與Intel及NVIDIA合作，已將嵌入式產品線發展為適用AI應用的全系列產品線，有助轉為服務型商業模式、與客戶建立長期策略合作關係。

此外，凌華持續強化在邊緣運算產品線與解決方案的競爭力，完成多項垂直應用場域方案，並結合客戶需求提出可擴充的軟硬體平台整合方案。在未來智聯網（AIoT）的應用上，凌華持續強化在產業生態圈的價值，透過各種垂直場域應用，提出更具競爭力的解決方案。

同時，凌華藉由數據分散式服務（DDS）的技術實力，進入ROS 2技術指導委員會（TSC），提供機器人間資料即時相互溝通的最佳技術支持，並將該整合性技術產品化為ROS cube，可視為機器人即時溝通與行動的核心控制器，預期將為凌華帶來更大商機與不同商業模式。

最後，劉鈞指出，與友達策略結盟，將可強化凌華在智慧醫療、智慧交通、資訊娛樂等垂直應用領域的競爭優勢，未來在客製化項目及產品銷售組合上，將有更多元與彈性的提供，藉此來滿足終端客戶一站式（One Stop）的服務需求。

(時報資訊)