和碩(4938)將在6月30日除息，今年配發4.5元現金股利。和碩上周股東會，董事長童子賢滿臉笑容，對五月業績創歷史新高的好業績寫在臉上。美系外資出具最報告，將和碩目標價調到80元，評等為「加碼」。

和碩5月合併營收達1141.12億元，月增9.96%、年增16.04%，續創今年新高，也連3個月站穩千億元，累計今年前5月合併營收 4963.79億元、年減1.75%。

總經理廖賜政廖賜政表示，下半年5G商機發酵，目前與客戶都準備好，但仍要看全球疫情發展狀況。和碩第2~3季都將保持成長，對下半年旺季審慎樂觀，看好遊戲機、汽車、通訊等新品動能強勁，其中汽車方面，和碩專注新能源車款，客戶涵蓋歐、美、日大廠。

至於疫情影響方面，和碩在中國廠區內部並未有任何疫情發生，集團內部也自行生產口罩。在產能調動上，和碩已採取分散生產，印尼廠已經運轉超過一年，而越南廠預計在明年量產。至2021年約有1~2成的生產從中國移至其他的生產基地。

(時報資訊)