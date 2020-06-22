1.台積電(2330)：外資連4日買超，獲大和資本欽點台灣科技股首選之一，今早股價彈升至316.5元，收復5日線。
2.矽格(6257)：本土法人持續偏多，19日外資加入買超行列，帶動今早股價續彈逾2%。
3.士紙(1903)：遭列警示股，公布5月EPS-0.05元，漲多賣壓再增強，股價跌逾4%。
4.泰偉(3064)：19日放量跳空漲停，5日線反摺上揚，今早再跳空漲停，衝去年8月中旬來新高價。
5.淳安(6283)：與鴻騰、夏普三強聯盟拓車用市場，市場肯定，今早跳空漲停。
6.盟立(2464)：獲全家、嘉里大榮等物流大單，營運服下大補丸，將叩關40元。
7.太子(2511)：南高房市補漲，中南部新推案強強滾，股價持續跳漲，幅度高達5%。
8.美食-KY(2723)：三倍券發放倒數計時+飲品旺季助攻，百元大關成支撐，多方放手攻高逾3%。
9.國巨(2327)：外資上週天天買超，股價穩中透堅，拚站穩400元。
10.同泰(3321)：Mini LED正夯，營運受惠，亮燈漲停鎖住。
11.日馳(1526)：不畏外資連2日賣超，早盤多頭相挺，仍挾量漲停。
12.凌華(6166)：合體國內外大廠，進軍機器人市場，激勵早盤續漲逾8%，登1年來新高。
13.廣明(6188)：擺脫官司一身輕，早盤拉出第2根漲停。
14.曜越(3540)：桌電DIY需求升，電源廠受惠，早盤放量漲逾6%，改寫前高。
15.旭品(3325)：電機機殼需求熱、訂單滿載，早盤拉出第2根漲停。
16.傳奇(4994)：外資連4日買超，早盤漲逾5%，創波段新高。
17.友訊(2332)：Wi-Fi 6E概念股，晨盤吸引買盤搶進火速攻頂，收復五日線。
18.聯發科(2454)：野村喊喊上700元，獲外資及投信連五買相挺，晨盤放量彈升5%，衝上10年新高價。
19.愛普(6531)：挺過轉骨低潮，獲買盤關愛，晨盤一度觸頂，衝上天價412.5元。
20.鈺太(6679)：打進PS5供應鏈，Q3獲利拚更上層樓，晨盤放量彈高5%，寫波段高。
21.創惟(6104)：PS5拉貨潮，供應鏈Q3嘗大單，晨盤急拉漲停，登近5年高峰。
22.浩鼎(4174)：今股東會可望有新藥臨床進度進展說明，股價先亮燈漲停慶祝，收復月線大關。
23.揚智(3041)：訂單回溫，營收看俏，已連拉2根漲停，寫逾2年高價。
24.世芯-KY(3661)：受惠陸系NRE案+去美化受惠股，獲外資連4買，晨盤急彈8%，改寫天價432.5元。
25.台達化(1309)：成本、庫存下降，塑化族群營運喊衝，晨盤挾量攻頂，登2近年高位。
(時報資訊)
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