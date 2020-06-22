世芯-KY(3661)搶搭大陸晶片拚國產自製，獲許多當地的NRE及ASIC訂單，由於大陸為世芯-KY主要市場，營收占比高達6成，今股價一度大漲約9%，股價最高來到432.5元，創下歷史新高。

大陸在官方全力推動下，全力發展晶片自製化，將加速大陸無廠晶圓IC設計新創公司營運成長，由於世芯-KY來自於大陸的營收占比高達60%，在此波美中關係緊張的氛圍下，可望成為主要受益者之一。

美中關係持續僵持，大陸當地無廠晶圓IC設計新創公司快速崛起，由於該領域特性為營運規模較小、需採輕設計模式，聚焦有關核心競爭力的前端設計，同時仰賴設計服務供應商來管理勞力密集的後端設計及生產階段，世芯-KY剛好可以扮演該角色，預計隨著設計專案複雜度提高，世芯-KY客戶可能提高NRE費用，法人預估，世芯-KY到2022年的每股盈餘年複合成長率將上看50%。

世芯-KY的銷售額來自大陸，主要是通過兩個基於ARM的CPU播放器，需要基於大陸ARM的(非x86)CPU本地化出於國家安全/自給自足的目的，由於技術仍落後於美國，故世芯-KY將吸引更多的客戶。

(時報資訊)