新冠疫情衝擊全球觀光產業，嘉泥(1103)近年積極經營觀光飯店事業也受到影響，原本預期4月下旬要正式開幕的在日本沖繩國際通的自有品牌HOTEL COLLECTIVE，目前尚未正式營運。董事長張綱綸說，現階段HOTEL COLLECTIVE暫時只開放餐飲部分，住房方面仍在試營運當中；另外，沖繩豐見城豐崎飯店原本預期會在2023年完工，現在將會延後一年至2024年完工；至於義大利飯店方面，當地是以歐洲遊客較多，但怕疫情會有第二波，還是需要觀察。

這波疫情使得沖繩好多酒店都倒閉，張綱綸說，疫情在HOTEL COLLECTIVE培訓的時間發生算是很幸運，倒閉潮讓不少優秀人才流出來，可以從中挑選最好的員工，對飯店來說算是件好事。他說，原本的計畫是在4月開幕，現在是把餐飲部分對外開放，來人量也算多，知名度已開始漸漸打出去，相信未來會越來越好。

新冠肺炎疫情雖漸趨緩，但目前國際航線仍是封鎖，張綱綸指出，日本疫情雖然緩和，也未祭出國內不準互通的政策，但各地單位皆呼籲別到處移動，日本是守法的民族，所以沖繩目前除了沒有國際觀光客外，本地的遊客也沒有。HOTEL COLLECTIVE餐飲已經全開，來人量也算多，住的部分仍處於試營運的情形，將按照比例漸漸放大。

至於沖繩豐見城豐崎飯店已在去年與洲際酒店集團IHG合作簽約，但疫情發生後，設計溝通上較為不易，張綱綸說，原本是在2021年會動工，不過目前看起來是2021年會發包，完工時間點將由2023年延至2024年。

(時報資訊)