市場傳出蘋果5G iPhone 12將在9月如期發布，並在10月初出貨，蘋果光再度點亮台股行情。台積電(2330)不受台積電ADR收低影響，台積電股價開平走高，早盤一度漲至316.5元。

先前傳出今年iPhone發表將延至年底，但近期又有消息指出，蘋果5G iPhone 12將在9月如期發布，並在10月初出貨，預計蘋果將推出4款iPhone機型，全線產品兼容4G和5G；2020年下半年5G版iPhone已箭在弦上，市場認為，蘋果仍趕得及搶在9月發表5G版iPhone以爭取5G產品市場商機。

蘋果(Apple)今年預計將首度發表支援5G的iPhone，格外受到矚目。且今年也是蘋果與高通(Qualcomm)專利戰和解後，重新採用高通基頻晶片的一年。

台積電下半年恐無法再接華為海思新訂單，市場原本預期第四季5奈米產能可能供給過剩，不過，隨著大客戶蘋果開始投產A14晶片，有助支撐台積電下半年業績達標。

台積電ADR上周五收55.31美元，下跌0.84美元或1.5%，折合台幣每股約328元。台積電上周五股價收在314.5元。

台積電於上周四(6月18日)除息，開盤不久即達填息目標價315元。上周外資持續買超台積電2萬1620張，為自6月1日以來，外資連續第三周買超台積電。

6月外資重新做多台股並反手買超台積電，自6月1日以來共15個交易日，外資僅在6月15日當天賣超台積電6463張，其餘14天均買超台積電。累計6月至今，外資買超台積電達13萬6684張。

台積電9日舉行股東會，董事長劉德音強調台積電展望不變，並有信心持續穩定成長。此外，即使失去華為訂單，相信有其他客戶可以替補。台積電今年資本支出金額預計將維持150億至160億美元。今年營運展望也不變，營收將成長14%至19%。

(時報資訊)