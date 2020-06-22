台中市驚傳母傷子家暴案件！一名就讀國小3年級女童，22日疑似身體遭利刃劃傷，目前已送往中國醫藥大學附設醫院治療，無生命危險。警方通知台中市家暴防治中心瞭解，之前是否列入高風險家庭，女童為何原因受傷，檢警介入調查處理。

據了解，9歲林姓女童在北屯區家中，疑似遭利刃割傷，脖子、手臉部都有劃傷，至於為何緣故，林姓女童29歲林姓母親女子，正在警察局接受偵訊，女童遭割傷後驚嚇疼痛大叫，其外婆發現女童身上多處刀傷、不斷流血，立刻報警處理，消防救護人員趕緊將女童送醫救治。

(中時 )