台中小3女童遭母持刀劃傷多處送醫 檢警急調查 10:192020/06/22 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 就讀國小3年級女童，22日疑似身體遭利刃劃傷，目前已送往中國醫藥大學附設醫院治療，無生命危險。（張妍溱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市驚傳母傷子家暴案件！一名就讀國小3年級女童，22日疑似身體遭利刃劃傷，目前已送往中國醫藥大學附設醫院治療，無生命危險。警方通知台中市家暴防治中心瞭解，之前是否列入高風險家庭，女童為何原因受傷，檢警介入調查處理。 據了解，9歲林姓女童在北屯區家中，疑似遭利刃割傷，脖子、手臉部都有劃傷，至於為何緣故，林姓女童29歲林姓母親女子，正在警察局接受偵訊，女童遭割傷後驚嚇疼痛大叫，其外婆發現女童身上多處刀傷、不斷流血，立刻報警處理，消防救護人員趕緊將女童送醫救治。 (中時 ) #女童 #利刃 #家暴 #處理 #台中市 也許您會感興趣 社會熱門新聞 香港夫妻台東民宿燒炭輕生！民宿業者崩潰：為何挑這裡 - 社會 比冰箱還耗電！家中另1個「吃電怪獸」是… - 社會 教室妹子突掀裙 他見裙底風光「美景」瞬間破滅 - 社會 第一次見面就車震 軍人嘿咻少女還讓人「圍觀」 - 社會 已婚男女軍人互偷吃 狂睡數十間摩鐵 「偷情筆記」害她賠慘 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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