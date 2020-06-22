國民黨上午公布最新民調，在滿分10分的情況下，民眾對國家未來改善經濟的信心有5.4分。而在近期釣魚台爭議上，有近7成的民眾認為，政府要以強硬的態度回應日本。

蔡總統上任滿月，國民黨今天公布委託全國公信力民調公司在本月14到16日以電話抽樣進行的民調，加權後樣本數為1130個，在95％的信心水準下，最大誤差不超過3％。

出席記者會的國民黨立委謝衣鳳表示，主計處公布4月失業率為4.03％ 48.1，加計無薪假者，共有50多萬人沒有工作，代表政府沒有能力解決失業問題，才會有近5成民眾對政府解決失業沒有信心。

民調也分析釣魚台爭議。台北市議員徐巧芯表示，民調詢問日本政府想把釣魚台改名，政府應以強硬態度回應，非常同意者占40％，還算同意者有29.5％，如果加在一起共有69.8％，這是民眾的想法。不過，對於日本政府改名，卻有49.8％近乎過半民眾認為，政府的回應只是嘴巴說說而已，沒有具體行動。

國民黨智庫助理研究員陳冠安表示，過去以來許多民調顯示對政府的施政滿意度很高，但其中跟新冠肺炎疫情蜜月效應有關，未來失去疫情保護傘下，有可能雪崩式下降。國民黨針對4大面向分析，包括經濟改善、縮減貧富差距、減少社會衝突跟促進公平正義等信心指標。 其中以0到10分的量級標準，經濟部分是5.4分；縮減貧富差距 4.39分；減少社會衝擊4.91分；促進公平正義則為5.19分。

(中時 )