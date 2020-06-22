新任局長林炎田迅速指揮辦案，偵破八斗子砍殺少年案。（許家寧攝）

基隆市警察局長今天上午宣誓就職。（許家寧攝）

基隆市警察局今天舉行警察局長交接典禮，現任局長詹永茂調升警政委員，並親自交接給前刑事局副局長林炎田，尷尬的是交接期間，八斗子傳出有惡煞賣車給青少年，爆發交易糾紛，竟持刀追砍少年，會後林炎田迅速指揮破案，也誓言將關懷青少年、掃蕩校園毒咖啡列為重點項目。

新任警察局長交接布達典22日在基隆市警局禮堂舉行，由副署長劉柏良擔任監交人，卸任局長詹永茂將印信交予新任局長林炎田，市長林右昌稱許新任局長執法公正、行事謹慎，偵查不法案件都經過綿密規畫，然後以霹靂手段將犯罪一網打盡。

55歲的林炎田為中央警察大學第51期畢業、台北大學犯罪研究所碩士，歷任嘉義、台中、桃園及高雄刑大隊長，後升任苗栗縣警局長、去年刑事警察局副局長任內偵破台日跨國安非毒品案，讓出席觀禮的市長林右昌、副議長林沛祥相當期待他的表現。

針對日前基隆1個月內有6人服用毒咖啡猝死，年紀最小只有16歲，副署長劉柏良致詞表示，近年吸食者年齡層逐漸下降，警方在校園毒品查緝方面還有努力的空間，期許警察秉持「霹靂手段抓藥頭、菩薩心腸護少年」，勿盲目追求數字績效。

林炎田表示，緝毒、打詐及掃黑將會是警方維護治安的三大重點。由於交接典禮時發生一則插曲，八斗子有1名男子賣機車給未成年，但因少年錢不夠，發生口角，竟持水果刀朝對方背後砍一刀，警方也迅速將犯嫌查緝到案，訊後依傷害等罪處理。

(中時 )