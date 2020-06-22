蔡英文總統今天校閱漢翔「勇鷹」新式高教原型機首飛展示，強調此次的首飛代表兩個重要意義，不僅帶動國內航太產業大發展，也給予空軍最好的訓練環境，這是繼31年前，經國號戰機首飛之後，國機國造再度締造歷史性一刻，也寫下新的傳奇。

空軍新式高教機首飛展示22日舉行，原型機加足馬力順利升空。（圖/陳怡誠攝）

空軍新式高教機首飛展示22日舉行，原型機加足馬力順利升空。（圖/陳怡誠攝）

勇鷹號預計110年11月進行小批量生產，蔡英文總統今天由立法院長游錫？、國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、經濟部長王美花陪同，前往台中清泉崗校閱漢翔「勇鷹」新式高教原型機首飛情況。

蔡英文表示，今天是中華民國空軍的大日子，也是國內航太產業的重要里程碑，今天順利完成新式高教機首飛任務，這是繼31年前，經國號戰機首飛之後，國機國造再度締造歷史性一刻。

她說，4年前她提出要自製時，曾引發很多人質疑，認為國內航發人才凋零，更有人主張直接跟外國購買比較划算，但4年來在大家通力合作下，克服困難用具體成績重建我國研製能力的信心，這批高教機從組裝到出場，她一次次來漢翔視察，大家士氣也一次比一次高昂，今天也看到大家臉上充滿自信的光榮。

蔡英文強調，勇鷹代表兩個重要意義，一是國機國造帶動國內航太產業大發展大進步，新式高教機專案創造二千多個就業機會，更傳承經驗培育新的航太技術人才，當年經國號研發團隊是台灣研發史上的傳奇，今天許多年輕人才，因新式高教機專案投入漢翔團隊，傳承過去的光榮和專業，不僅再度展現國內航空監製的能量，更具有全世界有數一數二水準，寫下新的傳奇，「這是我最辛慰的一件事」。

第二，研製新式高教機，是要給空軍最好的訓練環境，她說，有了嶄新性能安全的高教機，新生代飛官一定能持續翱翔天際，保家衛國，新式高教機也同時具有自製率高、後勤維持成本低、系統整合自主性高等特性，後續可配合空軍需求進行構改和性能提升，「這也是我們落實國防自主重要環節」。

除今天首飛外，蔡英文表示，目前新型高教機 已完成一系列地面工程測試，為確認飛機結構安全無虞，由中科院執行的試驗也已經通過驗證，接下來還會展開第二架的結構疲勞驗證，目標是滿足30年壽期，或八千小時飛行指標。

她請大家繼續上緊發條，把關飛機的飛行安全，務必作到滴水不漏，也勉勵大家永遠記得首飛的感動，落實為不斷前進的動力。「大家辛苦了，我真的非常以你們為榮，謝謝！」。

(中時 )