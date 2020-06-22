資深媒體人唐湘龍因1月6日在廣播節目中提到「民調」，被檢舉違反《選罷法》，北市選委會建議不予裁罰，但到了中選會卻翻盤，最後重罰50萬元。對此，國民黨台北市議員羅智強痛批，民進黨直接當起法院，無視法律規定。

羅智強在臉書表示，唐湘龍在電台節目中提到「我的民調都大贏，我的民調是韓國瑜的三倍…」，遭民眾檢舉違反選罷法中，於投票日前10天不得發布、報導、評論有關選舉民調之規定，但由黃珊珊擔任主委的北市選委會召開會議，認定唐湘龍的談話內容是個人意見表述，並無引用民調資料，建議不予裁罰，豈料，到了中選會竟離奇翻盤。

羅智強指出，中選會不但說唐湘龍的評論明顯具有「民調之外觀」，更說他「影響選情，擾亂視聽，妨礙選舉」，重罰50萬元。

對此，羅智強認為沒有數據和百分別，更非引述任何一家民調公司的結果，怎會有「民調之外觀」可言？更別說到底影響了誰的選情？擾亂了誰的視聽？妨礙了誰的選舉？

先前丁守中為證明九合一大選時，投票動線規劃不良、邊開票邊投票而落敗，不但找了中選會道歉的紀錄，連監視器畫面、驗票等證據及行政程序都給足了，卻仍被法院認定「不足以影響選情」，如今中選會一紙公文，就足以證明唐湘龍「影響選情」，羅智強直言「笑死人」。

羅智強認為，過去國民黨把中選會當成獨立機關真的好傻好天真，「看人家民進黨多會玩，直接當起法院，無視法律規定」，隨口一句評論都能成為重罰50萬的理由，「現在聽說在網路上罵中選會，會被中選會作圖說是侮辱公署，將被用社維法或刑法處理」，痛批「濫權墮落、甘為英犬的中選會，不該罵嗎？」

(中時電子報)