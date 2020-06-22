娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！威力彩狂飆9.2億！財神眷顧「2星座」旺到必買彩券。許慧欣姊妹雙雙淡出歌壇，現況曝光「明星妹成了急診護士」。美女醫嫁豪門生下食道閉鎖兒，美國手術3千萬...一問台灣價格驚呆了。引退多時〈一剪梅〉突歐美爆紅，費玉清情路至憾「永不可得心愛的她」。

萬眾期待的威力彩終於開獎！第一區中獎號碼為12、25、20、27、06、37，第二區中獎號碼為05，但頭獎至今連續摃龜，台彩表示，下週一（6/22日）前頭獎累積金額上看9.2億元，對此星座專家艾菲爾直接表示「金牛座和雙子座必買彩券！」

歌手許慧欣2002年出道，因修長身材、雪白肌膚加上擅長芭蕾，因此被封為「雪白歌姬」，而她在歌壇嶄露頭角後，妹妹許嘉凌(Ivy)也跟著出道，不但出唱片，在綜藝圈也活躍一時，而2012年姊妹倆陸續結婚，婚後淡出歌壇，多年後近況曝光，Ivy今(6/21)驚喜宣布，考到專業護理師執照，轉換跑道成功，成了ICU急診護士。

美女眼科醫師黃宥嘉有過一段不幸福的豪門婚姻，當時她歷經千辛萬苦，透過試管方式替夫家傳宗接代，卻換來各種羞辱，最後她不忍了提出離婚，近日她在節目探討台灣健保制度時，也替到自己孩子剛出生時就患有食道閉鎖，但國外開刀費用高達台幣3千萬，未料在台灣的費用相差懸殊，讓主持人陳斐娟都震驚不已。

娛樂8點半》「美聲天王」費玉清去年11月在最後一場個人演唱會上宣布封麥，終於能放鬆嚴格的自我管理，開始第二人生，只是沒想到在小哥引退200多天後，他的名曲〈一剪梅〉突然空降歐美各大排行榜，意外以退役歌手身分晉升國際明星。

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