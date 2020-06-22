為因應身心障礙學生線上學習的需求，教育部依據《特殊教育法》的精神，特別在教育雲的「線上教學便利包」內，特別為他們製作線上學習參考具體措施及師生指引，以維護他們的學習權益。

學校依《特殊教育法》第28條及第30條之1規定，平時應就身心障礙學生的學習需求訂定個別化教育計畫（IEP）或支持計畫（ISP），提供特教資源或調整學習（教學、評量）方式，以落實適性教育精神。

為利學校採行線上教學時，能夠關注聽障（損）學生的學習需求，調整融入原有的特教資源，教育部除由聽覺障礙教育輔具中心免費借用相關教育輔具與技術諮詢、由特殊教育中心提供學生需求規劃因應措施的專業諮詢之外，也在教育部教育雲的「線上教學便利包」內，提供「大專校院採取非現場教學模式保障聽覺障礙學生學習權益具體措施」及「聽損學生接受線上教學參考指引（師生版）」，供各校及師生參考。

聽障（損）學生接受線上教學需求，主要歸納為優先考量錄製教學影片採非同步教學模式，並融入字幕、圖卡、手語、聽打等特教資源；錄製時避免背景聲音干擾，並協助學生直接接取視訊設備的聲音訊息。

另外，教師於課堂上也要盡量避免遮掩嘴形以保留其視覺訊息，師生互動也可配合文字訊息溝通或課後非即時通訊方式進行等等。同時，同學也可向各校資源教室尋求協助，申請安排聽打員、助理員或手語翻譯員幫助學習。

更多參考措施可以參考「教育雲：線上教學便利包」有關聽障（損）學生實施線上教學注意事項，中小學網站，大專校院網站。

(中時 )