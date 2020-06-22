台北市警文山二分局凌姓員警，遭檢舉偷拍當事人個人資料後，以LINE傳給他人，被市警局督察室依洩密罪嫌函送台北地檢署偵辦；凌員坦承偷拍個資，辯稱是為應付女友查勤，才順手拍攝。台北地檢署今天起訴凌員，聲請簡易判決處刑。

據指出，凌員共偷拍7件當事人個資，凌辯稱，因女友要了解他有沒有在辦公室上班，以LINE查勤，他為了應付，才隨手拍下公務資料，傳給女友，否認有不法意圖。

檢方因凌員認罪，依洩密罪嫌起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

(中時 )