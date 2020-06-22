應付女友查勤？員警上班偷拍當事人個資被訴 10:282020/06/22 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北檢(陳志賢攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市警文山二分局凌姓員警，遭檢舉偷拍當事人個人資料後，以LINE傳給他人，被市警局督察室依洩密罪嫌函送台北地檢署偵辦；凌員坦承偷拍個資，辯稱是為應付女友查勤，才順手拍攝。台北地檢署今天起訴凌員，聲請簡易判決處刑。 據指出，凌員共偷拍7件當事人個資，凌辯稱，因女友要了解他有沒有在辦公室上班，以LINE查勤，他為了應付，才隨手拍下公務資料，傳給女友，否認有不法意圖。 檢方因凌員認罪，依洩密罪嫌起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。 (中時 ) #偷拍 #女友 #當事人 #個資 #查勤 也許您會感興趣 社會熱門新聞 香港夫妻台東民宿燒炭輕生！民宿業者崩潰：為何挑這裡 - 社會 教室妹子突掀裙 他見裙底風光「美景」瞬間破滅 - 社會 比冰箱還耗電！家中另1個「吃電怪獸」是… - 社會 已婚男女軍人互偷吃 狂睡數十間摩鐵 「偷情筆記」害她賠慘 - 社會 第一次見面就車震 軍人嘿咻少女還讓人「圍觀」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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