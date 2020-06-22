端午連假即將到來，消費者依然關心哪裡可以搶口罩，量販超市在端午前夕紛紛推出加碼促銷，今明（ 22、23 ）兩天屈臣氏將開賣特殊色中衛口罩。家樂福21日已開賣第3波口罩，還有滿額折扣及熱門商品買一送一。

●屈臣氏：

屈臣氏網路商店今明兩天早上將開賣網路限定的中衛盒裝醫療口罩，顏色除了熱門的酷黑、深丹寧色外，還新增了青蘋綠、櫻花粉與軍綠等特殊新色，兩天共計販售 3510 盒。

●康是美：

康是美開賣 MIT 台灣製造的「恒大醫用口罩」，單盒 50 片裝，售價 299 元，每人限購 1 盒，預計將於 6 月 26 及 7 月 3 日兩天各陸續上架 200 萬片。

●蝦皮購物：

蝦皮購物每天下午 5 點在蝦皮超市限量開賣 MIT 醫療口罩，單盒 50 片入，不挑色，售價399元，每人每天限購 1 盒。

●Yahoo奇摩購物中心：

每天中午 11 點至 12 點不定時開賣成人醫療口罩，品牌包含：中衛、MOTEX 摩戴舒、匠心等，每人限購 1 盒，售價依網站公告。

●家樂福

第3波MIT口罩6月21日已開賣，172,500片「順易利醫用口罩」 成人款，50入（盒）299元，總計有3450盒將分配到家樂福全台68家量販店販售(每人限買1盒)。

(中時電子報)