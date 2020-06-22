為推動都市公園綠地無障礙環境建置工作，內政部營建署預計7月起展開考評行程，首先將針對6直轄市與基隆、新竹及嘉義等3市辦理都市公園綠地現地抽驗及政策作為審查；其餘13縣則將於明年上半年開始辦理，考評成績預計明年公布。

營建署表示，依據國家發展委員會高齡化時程資料顯示，我國已於2018年轉為高齡社會，推估將於2026年邁入超高齡社會，為因應年長者、兒童、行動不便者及身心障礙者戶外活動需求，實有必要推動友善環境相關措施，提供民眾無障礙生活環境。

營建署表示，考量城鄉差距、人力經費及各地方政府轄管公園綠地數量不一等因數，受考評縣市將分為都會型甲組（新北市、台北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市）、都會型乙組（基隆市、新竹市、嘉義市）、城鎮型（宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣）及花東離島型（花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣）等4組，考評結果分為特優、優等、尚可、待改善等4等第，預計於明年9月公布，並函送受評縣（市）獎懲參據。

(中時 )