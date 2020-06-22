台南一名在夜市工作的史姓男子，平常把生財器具放在陳姓友人的1樓住處，去年5月間某日上午，陳男出門上班，女友在赤裸上半在家中睡覺，竟悄悄潛入房間，揉捏女方的胸部，女方發現嚇得大叫，事後由陳男陪同到警局報警。台南地院審理時審酌史男已賠償女方10萬元，遂依乘機猥褻罪判刑6個月有期徒刑，得易科罰金。

據了解，陳男女友遭史男猥褻後，打電話告知男友差點被史男性侵經過，並由陳男陪同下向警方報案。但史男在警方偵訊時一度否認犯行辯稱，他與女方正在交往，當天女方在房間向他索討10萬元，若不給錢就要跟他老婆說兩人偷情的事，惟審理期間又改口坦承犯行，並先賠給女方10萬元

法官審酌史男犯後坦承犯行，態度尚可，且事發後史男已賠償對方10萬元，因此依乘機猥褻罪判史男6個月有期徒刑，得易科罰金。

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(中時電子報)