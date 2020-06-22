美股上周五互有漲跌，然新冠疫情在美國和中國等主要經濟體不斷出現局部爆發的消息，市場憂心進入第二波大規模的疫情感染。

周一香港恆生指數低開115點，隨後持續低走，初盤跌68點或-0.28%，為24575點。國企股(H股)跌52點或-0.5%，為9921點。

酒店娛樂類股跌1.7%，家庭電器類股跌1.2%，為目前領跌最多板塊。

科技個股方面，騰訊低開0.4元，美團高開0.1元，阿里巴巴低開1.3%。

上周股價數次出現巨幅波動的中興通訊，今晨驚人地低開8.5%，主因為中興通訊出面澄清市場傳聞，指媒體報導該公司具有7奈米晶片規模量產，以及5奈米已開始導入，這些訊息存有誤解，對公司經營造成困擾，中興並澄清該公司並不具備晶片生產製造能力，僅專注在設計領域。

中興出面澄清的消息致使今晨股價下跌，目前跌6.4%，暫報25.3港元。

中興在上周五召開股東大會，董事長指出已著手開發下一代6G技術，公司已從5G團隊挪出一分支到6G研發團隊，公司預計6G的商業化要在2030年以後才能出來。

(時報資訊)